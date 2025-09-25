1 órája
Szijjártó Péter: a horvátok profitéhsége nem veheti el a magyar rezsicsökkentés eredményeit (videó)
Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, de a kormány nem fogja engedni, hogy a profitéhségük elvegye a rezsicsökkentés eredményeit – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban. A külügyminiszter azt is elmondta, hogy Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén.
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Adria kőolajvezeték kapacitásával kapcsolatos ellentmondó jelentések ügyében arról számolt be, hogy Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól.
Az alacsonyabb fejlettségi színvonal oda vezet, hogy nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát. Ha csak Horvátországon keresztül tudunk kőolajat szállítani Magyarországra, akkor azon a vezetéken nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához
– figyelmeztetett.
Múlt héten, szeptember 17-én is zajlott egy teszt, ami azt bizonyította be, hogy az Adria kőolajvezeték hosszú távon, szünet nélkül, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat egész egyszerűen nem képes szállítani
– tette hozzá.
Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy
erre alapozni a magyar ellátást rendkívül veszélyes, kockázatos és felelőtlen lépés lenne.
„Ráadásul azt is látni kell sajnos, hogy a horvátok nyerészkednek rajtunk. A horvátok nyerészkednek a háborús helyzeten. A horvátok most is háborús felárat szednek tőlünk, hiszen a háború kitörése óta a horvátok a kőolajvezetéken a tranzitszállításnak a díját az európai benchmarkok ötszörösére emelték fel” – húzta alá.
„A horvátok tehát kihasználják a helyzetet, hogy háború van, s kihasználják azt, hogy Magyarországnak szüksége van adott esetben az Adria vezetéken érkező kőolajra, és háborús felárat szednek rajtunk” – folytatta.
És mi nem vagyunk hajlandók a horvátok profitéhségének kitenni a rezsicsökkentés eredményeit. Mi nem vagyunk hajlandók arra, hogy a horvátoknak fizetett extraprofit miatt a magyar embereknek nőjön az energiaszámlája. Úgyhogy a horvátoknak ezt a profitéhségét nem velünk szemben kellene kiélni. És még egyszer mondom, nem fogjuk engedni, hogy a horvátok profitéhsége elvigye a magyar rezsicsökkentés eredményeit
– szögezte le.
A miniszter végül arra is kitért, hogy Horvátország az elmúlt években az esetek többségében nem volt tisztességes Magyarországgal szemben az energiaszállítások terén.
Gondoljunk csak bele, a Mol nyert egy választott bírósági pert néhány évvel ezelőtt, amelynek nyomán jelenleg 270 millió dollárral tartozik a Molnak a horvát állam. Ez egy bírósági ítéleten alapuló tartozás, amelyet a horvát állam mind a mai napig nem rendezett
– emlékeztetett.
Szijjártó Péter: Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak
Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Roszen Zseljazkov arról beszélt, hogy 2026-ban felmondják az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést.
Mivel az erről szóló cikk először egy ukrán portálon jelent meg, azt gondoltam, az a helyes, hogyha megkérdezem a bolgárokat, hogy valójában mit is mondtak és mi is az álláspontjuk. Úgyhogy felhívtam Zecso Sztankov barátomat, aki Bulgária energiaügyi minisztere, és kérdeztem tőle, hogy akkor mi az álláspontjuk
– tájékoztatott.
Ő arról biztosított engem, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak, Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot, és azt mondta, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozata a REPowerEU esetleges döntésének keretében értelmezendő
– húzta alá.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez az Európai Bizottság azon „borzasztó” javaslata, amelynek célja az orosz energiahordozók teljes kiiktatása.
„Azonban ez még csak egy javaslat, erről döntés nincsen, még zajlik a vita. Úgyhogy Bulgáriában időről időre felreppennek ilyen hírek” – fogalmazott.
Két éve lehetett talán, amikor a most ellenzékben lévő párt kormányon volt, és egy olyan adót akartak kivetni a tranzitra, amelyet csak az orosz gázra vetettek volna ki, ami nyilván ellehetetlenítette volna a szállítást. Akkor ezt eltörölték, miután jeleztük, hogy akkor gond lesz a schengeni csatlakozásukkal
– emlékeztetett.
„Talán tegnap vagy tegnapelőtt az akkori kormánypárt, mostani ellenzéki párt megint felvetette ennek az extra adónak a bevetését, de aztán végül is a kormánypárti többség Bulgáriában ezt leszavazta, nem is volt hajlandó napirendre venni” – folytatta.
„Úgyhogy a jelenlegi bolgár kormány mindenképpen megbízható tranzitpartnere Magyarországnak. Ez ügyben tegnap az energiaminiszter kolléga megnyugtatott”
– összegzett.