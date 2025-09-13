51 perce
Trump bejelentette, hogy nyomozást indít a Soros-birodalom ellen
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormánya nyomozást indít Soros György és családja ellen, akiket azzal vádol, hogy finanszírozzák az Egyesült Államokban zajló erőszakos tüntetéseket. Trump szerint a demonstrációk mögött szervezett felforgatás áll, és a Soros családot a RICO-törvény alapján kellene felelősségre vonni.
Forrás: AFP
Fotó: FABRICE COFFRINI and Mandel NGAN
Donald Trump elnök azt javasolta, hogy
kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, mert szerinte a multimilliárdos finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket
– írta a Bloomberg híre alapján a Magyar Nemzet.
Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több, mint tüntetés. Ez valódi felforgatás
– fogalmazott Trump a Fox Newsnak adott interjújában.
Trump: nagy kárt okozott országunknak Soros és pszichopatákból álló csoportja
Donald Trump korábban már többször is bírálta Soros Györgyöt és annak hálózatát, az elnök Charlie Kirk halála után beszélt ismét a Soros-család tevékenységéről.
