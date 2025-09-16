56 perce
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly aggályokat vet fel
„Ha valakinek van is fegyverviselési engedélye, az sem indok arra, hogy az illető éjjel-nappal magánál tartsa a lőfegyverét” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József. A biztonságpolitikai szakértő annak kapcsán fejtette ki véleményét a lapnak, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg a Tisza Párt fórumain.
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly kockázatot vet fel
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak: valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart. Ez ugyanis nagyobb a kockázatot hordozhat mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség” – mutatott rá a lapnak adott nyilatkozatában a biztonságpolitikai szakértő, aki még ennél is aggályosabbnak nevezte Ruszin-Szendi fegyverekről tett kijelentéseit.
Így például azt, hogy
a Tisza egyik arcává avanzsált egykori katonai vezető egy rádióműsorban úgy fogalmazott: „minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez”.
Ruszin-Szendi Romulusz a fegyvermániájáról vallott (videó)
Aki speciális katonai kiképzést kapott, az jellemzően soha életében nem dicsekedne el a fegyverével, sőt egyáltalán nem is beszél arról. Nem mellékes egyébként az sem, hogy a fegyverviselési engedély kiadását pszichológiai vizsgálat is megelőzi, amelyen finoman szólva nem lenne pluszpont egy ilyen kijelentés, ugyanis ezen a vizsgálaton azt mérlegelik, hogy mennyire indulatos, heves mérsékletű az illető és hogy békésen is képes lenne-e rendezni a felmerülő konfliktusokat
– fejtette ki a tábornok.
Horváth József kitért arra is, hogy
a fegyverviselés jelenlegi rigorózus szabályozása és engedélyezési folyamata miatt egyáltalán nem magától értetődő, hogy Magyarországon egy fegyveres testület vezetője a nyugállományba vonulása után megkapja, vagy egyáltalán kérvényezze a fegyverviselési engedélyt, s a többség nem is él ezzel.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.