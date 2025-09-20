szeptember 20., szombat

Friderika névnap

22°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőszakos jellem

2 órája

Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta

Címkék#gyerekkora#pisztoly#Ruszin-Szendi Romulusz#fegyver

Ruszin-Szendi Romuluszt már gyerekkora óta vonzzák a fegyverek – többször kijelentette, könyvében is leírta, hogy a pisztolyt választotta a foci helyett, ezért döntött a katonai pálya mellett. A fegyverek iránti érdeklődése magyarázatot ad a példátlanul erőszakos jellemére, amely az elmúlt napok eseményei során vált nyilvánvalóvá.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Ruszin-Szendi Romulusz többször is elmondta, hogy már gyerekkorában vonzódtak hozzá a fegyverek, és ekkor döntött úgy: ha nem lesz elég jó focistának, a katonai pályát választja a pisztoly miatt – írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

Az Ultrahang csatornáján bukkant az Ellenpont az egyik beszélgetésre, ahol a volt vezérkari főnök, jelenleg tiszás politikusjelölt ezt el is meséli:

…ugye, a könyvben is leírtam, hogy választanom kellett a foci meg a pisztoly között. Igazából imádom a focit – nagyon szeretek focizni, nem nagyon tudok, de továbbra is szeretem –, tehát az nyilvánvaló volt, hogy nem tudok felérni a csúcsra, akkor maradt a pisztoly.

Nincs szó tehát elszólásról: a pisztoly iránti, gyerekkora óta tartó erős vonzalmát a könyvében is külön kiemeli, de több pódiumbeszélgetésen is előkerült a téma, ahol megismételte a sztorit.

A nyilvános fegyverviselésen túl Ruszin-Szendi Romulusz többször is megmutatta erőszakos énjét, erről bővebben ITT olvashat. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu