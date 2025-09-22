4 órája
Garázdaság miatt indulhat nyomozás Ruszin-Szendi Romulusz ellen
Magyar Péter honvédelmi szakértője a Mandiner riporterével szemben lépett fel erőszakosan, amikor az újságíró kérdezni akart tőle.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ügyében, aki a Mandiner riporterét dühében többször is meglökte – írja a Magyar Nemzet.
Magyar Péter honvédelmi szakértője – aki az utóbbi időben a fegyverbotrányával került reflektorfénybe – azért gerjedt haragra, mert Móna Márk a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni.
Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi RomuluszrólNincs még vége az ügynek.
A lap cikke szerint Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botrányát feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy további adatokat gyűjt még a hatóság, legkésőbb harminc nap múlva pedig dönteni kell a nyomozás elrendeléséről, vagy az ügyben – garázdaság miatt – tett feljelentések elutasításáról.
Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta
Az ügyben Budai Gyula és Tényi István is a hatósághoz fordult, rövidesen pedig eldől, hogy indul-e nyomozás.
További részletekért kattintson.