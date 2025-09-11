Orbán Viktor: Von der Leyennek mennie kell!

Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet. Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el. Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: Von der Leyennek mennie kell!