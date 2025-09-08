Orbán Viktor: a Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat

Orbán Viktor hétfőn is üzent a Harcosok Klubja tagjainak - írta a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, a Tisza titkolózására a kormány válasza a teljes nyíltság.

A Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat. Ilyenkor csak a provokáció, a balhé marad

– fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a Tisza egy kötcsei botránnyal próbálta elterelni a figyelmet a „lebukásról” és az adóemelési tervekről, de nem sikerült. „Már mindenki tudja, hogy a Tisza az adóemelés pártja. Ha ők jönnek, fizetni fogsz” – írta. Orbán Viktor bejelentette:

nemzeti konzultáció indul a kiszivárgott tervekről.

A miniszterelnök két utat vázolt fel: ha Brüsszel által irányított bábkormány alakul, akkor brutális adóemelés jön, megszűnik a rezsicsökkentés, a családtámogatás, a 13. havi nyugdíj, és ezer forintos benzinárra kell számítani. Ha viszont a nemzeti érdekeket képviselő kormány marad hatalmon, akkor – ígérete szerint – marad az Otthon Start, adómentes a CSED és a GYED, megduplázódik a családi adókedvezmény, az édesanyák adómentességet kapnak, a nyugdíjasok élelmiszer-utalványhoz és nyugdíjkiegészítéshez jutnak, januárban érkezik a hathavi fegyverpénz, a minimálbér 13 százalékkal nő, februárban pedig kifizetik a 13. havi nyugdíjat.