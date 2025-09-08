2 órája
Orbán Viktor: a Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat
A miniszterelnök szerint az ellenzék adóemelésre készül, a kormány válasza pedig a teljes nyíltság és egy új nemzeti konzultáció.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktor hétfőn is üzent a Harcosok Klubja tagjainak - írta a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, a Tisza titkolózására a kormány válasza a teljes nyíltság.
A Tisza lebukott, elvesztette a bizalmat. Ilyenkor csak a provokáció, a balhé marad
– fogalmazott.
A miniszterelnök szerint a Tisza egy kötcsei botránnyal próbálta elterelni a figyelmet a „lebukásról” és az adóemelési tervekről, de nem sikerült. „Már mindenki tudja, hogy a Tisza az adóemelés pártja. Ha ők jönnek, fizetni fogsz” – írta. Orbán Viktor bejelentette:
nemzeti konzultáció indul a kiszivárgott tervekről.
A miniszterelnök két utat vázolt fel: ha Brüsszel által irányított bábkormány alakul, akkor brutális adóemelés jön, megszűnik a rezsicsökkentés, a családtámogatás, a 13. havi nyugdíj, és ezer forintos benzinárra kell számítani. Ha viszont a nemzeti érdekeket képviselő kormány marad hatalmon, akkor – ígérete szerint – marad az Otthon Start, adómentes a CSED és a GYED, megduplázódik a családi adókedvezmény, az édesanyák adómentességet kapnak, a nyugdíjasok élelmiszer-utalványhoz és nyugdíjkiegészítéshez jutnak, januárban érkezik a hathavi fegyverpénz, a minimálbér 13 százalékkal nő, februárban pedig kifizetik a 13. havi nyugdíjat.
Orbán Viktor: nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről (videó)
Orbán Viktor hozzátette:
Minden vállalásunkat teljesítjük. A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, és utána patrióta szövetségeseinkkel nekifogunk a Brüsszel bevétele nevű hadműveletnek.
A kormányfő személyes megjegyzést is fűzött leveléhez: vasárnap ünnepelte házassági évfordulóját. „Nemcsak kenyérrel él az ember. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta bejegyzését, hozzátéve, hogy még 216 nap van hátra a választásig.
