szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

11°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miniszterelnöki interjú

21 perce

Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről

Címkék#Kossuth Rádió#interjú#Orbán Viktor

A kormányfő hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről − kövesse nálunk élőben!

MW
Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút fél 8 után.

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

Az interjút itt nézheti meg:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu