Orbán Viktor: napról napra százával és ezrével vagyunk többen

„Napról napra százával és ezrével vagyunk többen” – írta Orbán Viktor vasárnap reggel a közösségi oldalán, hozzátéve: legközelebb október 23-án, a békemeneten találkozzunk.

Mint arról korábban beszámoltunk, a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját szombaton tartották a budapesti Papp László Sportarénában, több mint 11 ezer résztvevővel. A rendezvényen a kormány tagjai, jobboldali politikusok, véleményvezérek, sportolók és közéleti szakértők is jelen voltak. A főszónok, Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte: „Olyan sokan vannak a rendezvényen, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot.” Hozzátette, a következő találkozójuk lehetne egy békemenet október 23-án.

Orbán Viktor egy újabb posztot is megosztott a a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozójáról, amihez a következőket írta: