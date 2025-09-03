Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett napi bejegyzésében Azahriah irányába is intézett egy kiszólást: „Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország!”

A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen, nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát

– idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor üzenetét, amit a Harcosok Klubja tagjainak küldött.

Hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: „nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk”. Ezt nem lehet kimagyarázni

– vélekedett a miniszterelnök, aki szerint ha a tiszások jó dologra készülnének, nem titkolnák el.

Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét. El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak. Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap

– jelezte Orbán Viktor, megjegyezve, hogy a Tisza Párt elnökének így marad hát az engedelmesség, az adóemelés, a multik kiszolgálása, a magyar középosztály és a nyugdíjasok megkopasztása.