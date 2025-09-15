Orbán Viktor: Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk! (videó)

Hétvégén tartották meg Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, amelyre a vártnál jóval többen jelentkeztek. A programon részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója is.

A kormányfő egy videót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán, amiből jól látszik, milyen közvetlen hangulatban telt a hétvége. Szombat este is rengeteg szelfi készült Orbán Viktorral.

Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk!

– írta a videóhoz a kormányfő.