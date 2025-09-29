szeptember 29., hétfő

Harcosok Klubja

2 órája

Orbán Viktor figyelmeztet: minden hazugság jogi következményekkel jár

Címkék#Harcosok Klubjának#ellenzék#következmény#Orbán Viktor

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában azt írta: a Szőlő utcai ügy a kormány megvádolására és megbuktatására irányult, a hazugságok pedig jogi következményekkel járnak.

MW
Orbán Viktor figyelmeztet: minden hazugság jogi következményekkel jár

Forrás: Facebook

Orbán Viktor a Harcosok Klubjának címzett üzenetében határozottan bírálta az ellenzéket, és úgy fogalmazott: a Szőlő utcai támadással a kormány megvádolásán és megbuktatásán dolgoztak. A posztban azt írta, hogy az ügy „a legaljasabb bűncselekménnyel” vádolt kormánytagokat érintette, valamint kijelentette: 

Tudták, hogy hazudnak. Tudták, hogy mit tesznek. Nem lesz kegyelem, a jogkövetkezményekkel mindenkinek számolnia kell.

Orbán Viktor
Forrás: Facebook

Külföldről irányított szereplők fenyegetik az ország stabilitását

A miniszterelnök élesen bírálta azokat, akiket külföldről irányított, veszélyes figuráknak nevezett, és arra figyelmeztetett, hogy az ellenérdekelt erők „tönkretették” már korábban is Magyarországot – írja a Magyar Nemzet.

Most nem fogjuk hagyni

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a bejegyzésében úgy fogalmazott: 

az ellenzék célja, hogy ne legyen orosz olaj és gáz, ami az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetne.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a Tisza Párt ezért akarja megemelni a személyi jövedelemadót és a társasági adót, valamint bevezetni a vagyonadót a középosztály számára. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

ennek következtében az emberek mindig rosszul járnak, míg a bankok, a multinacionális cégek és az energiaszolgáltatók profitálnak.

A miniszterelnök a hétindító posztjában említést tett a török házelnök hétfői magyarországi látogatásáról. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Törökország stratégiai partner, és figyelmeztetett: „Ha a törökök elengedik a migránsokat, Európának harangoztak.”

