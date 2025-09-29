2 órája
Orbán Viktor figyelmeztet: minden hazugság jogi következményekkel jár
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában azt írta: a Szőlő utcai ügy a kormány megvádolására és megbuktatására irányult, a hazugságok pedig jogi következményekkel járnak.
Forrás: Facebook
Orbán Viktor a Harcosok Klubjának címzett üzenetében határozottan bírálta az ellenzéket, és úgy fogalmazott: a Szőlő utcai támadással a kormány megvádolásán és megbuktatásán dolgoztak. A posztban azt írta, hogy az ügy „a legaljasabb bűncselekménnyel” vádolt kormánytagokat érintette, valamint kijelentette:
Tudták, hogy hazudnak. Tudták, hogy mit tesznek. Nem lesz kegyelem, a jogkövetkezményekkel mindenkinek számolnia kell.
Külföldről irányított szereplők fenyegetik az ország stabilitását
A miniszterelnök élesen bírálta azokat, akiket külföldről irányított, veszélyes figuráknak nevezett, és arra figyelmeztetett, hogy az ellenérdekelt erők „tönkretették” már korábban is Magyarországot – írja a Magyar Nemzet.
Most nem fogjuk hagyni
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök a bejegyzésében úgy fogalmazott:
az ellenzék célja, hogy ne legyen orosz olaj és gáz, ami az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetne.
A kormányfő emlékeztetett, hogy a Tisza Párt ezért akarja megemelni a személyi jövedelemadót és a társasági adót, valamint bevezetni a vagyonadót a középosztály számára. A miniszterelnök hangsúlyozta:
ennek következtében az emberek mindig rosszul járnak, míg a bankok, a multinacionális cégek és az energiaszolgáltatók profitálnak.
A miniszterelnök a hétindító posztjában említést tett a török házelnök hétfői magyarországi látogatásáról. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Törökország stratégiai partner, és figyelmeztetett: „Ha a törökök elengedik a migránsokat, Európának harangoztak.”