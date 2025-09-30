46 perce
Donald Tusknak üzent a magyar miniszterelnök
A kormányfő az X-en reagált a lengyel miniszterelnöknek arra a kijelentésére, miszerint Európa háborúban áll Oroszországgal. Orbán Viktor világossá tette: Magyarország nem áll háborúban.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!
– idézte Orbán Viktor bejegyzését a Magyar Nemzet.
A lap beszámolt arról, hogy a varsói Biztonsági Fórumon Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell hagynia az Egyesült Államokra való támaszkodással, és saját erejéből kell szembenéznie a háborúval.
