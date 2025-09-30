Orbán Viktor: szuverén országok szuverén vezetői közt így megy ez (videó)

Mi nem vagyunk egymás alárendeltjei. Nem úgy van, hogy Washingtonban ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit vagy fordítva, hanem arról van szó, hogy van két szuverén állam, annak vannak szuverén vezetői, és ha van dolog, amiben érdekeltek vagyunk egymás ügyeiben, akkor azt megkérdezzük egymástól. Így az amerikai elnök időnként meg szokott engem kérdezni mindenfajta ügyekről, és én is meg szoktam őt kérdezni mindenfajta ügyekről, amik fontosak Magyarországon.