Villám-munkalátogatás

1 órája

Orbán Viktor Abu-Dzabiba utazott

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közölte a hírt.

MW
Orbán Viktor Abu-Dzabiba utazott

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Irány Abu Dzabi. Villám-munkalátogatás indul!

– adta hírül a Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

A miniszterelnök ma reggel a Harcosok Klubjában jelentette be, hogy Abu-Dzabiba megy, pénteken pedig a Kossuth rádió műsorában számol be a tárgyalások eredményeiről.

