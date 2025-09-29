Orbán Viktor: az álhírbotrány a kormány cselekvőképessége elleni támadás (videó)

„Jobban nézünk ki, mert rájöttek sokan, hogy másképpen nem fog menni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája hétfői adásában a digitális honfoglalás eddigi eredményeiről, írja a Magyar Nemzet. Hozzátette: „A jobboldalon sokan idegenkednek attól, ami arctalan, a nemzeti oldal karakteréhez a komolyság, a felelősség, a kiállás, ilyen tulajdonságok tartoznak, és az interneten azt lehet látni, hogy inkább rejtőzködés, névtelenség, beszólogatás, sunyiság, kamuság érvényesül. Zavaros világnak tűnik ez, de miután nagy hatású világ, és nem is kell feltétlenül ilyen karakterűnek lennie, mint amilyen, ha odamegyünk, és visszük magunkkal a saját karakterünket, megváltoztathatjuk magát a teret is” – húzta alá a kormányfő.

Úgy látja, van egy problémája a modern politikának, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral. Az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász.

Ez a holdkórosoknak kifejezetten kedvez, a félnótásabb karakterű vagy elvetélt politikusok összetalálkoznak. Az ellenzék erői mind ilyenek

– tette hozzá. Mint mondta, a jobboldalnak meg kell őriznie a komolyságát, de közben fel kell mennie a digitális térbe is, ez a jobboldal nagy feladata.

Németh Balázs műsorvezetővel áttértek az álhírek boncolgatására. Orbán Viktor szerint fel kell tenni a kérdést, hogy egy Gyurcsány-féle Magyarországból hány év után lehet naggyá tenni Magyarországot. Mint mondta, az elmúlt tizenöt évben rengeteg dolog történt, de még nem elég. A Fideszen belül is vita van abban, hogy hány százalékon áll az ország ebben a kérdésben. Egyesek szerint 50, mások szerint 70.

A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán a kormányfő arról beszélt, hogy ő általában az ilyen támadásokat el szokta engedni a füle mellett, de Semjén Zsolt beleállt. Szerinte ugyanakkor igaza volt Semjén Zsoltnak, hogy ez egy vérvád, amit nem lehet elengedni.

Az egészről ki is derült, hogy egy külföldi szálakat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet.

Ez a kormány cselekvőképessége elleni támadásnak minősül. Itt szerinte nemcsak a becsületet, hanem a kormány és az állam működőképességét is meg kell védeni. Lesz, és van haddelhadd – közölte a miniszterelnök.