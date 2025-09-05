Orbán Viktor: a kötcseiek sem értik, miért visz balhét és provokációt a Tisza a falujukba

„Dübörög az Otthon start. Most már bizonyos, hogy ez lesz Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja” –idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban közzétett üzenetét.

A miniszterelnök szerint a közgazdászok úgy számolnak, hogy egy 20-30 éves fiatalnak negyedébe kerül a 3 százalékos hitel, mint az albérlet.

Három hét alatt be is érkezett 27 ezer új lakás építésére irányuló kérelem az Otthon Start Programirodába. Nem ígéret, nem bérlakás. Saját otthon, bárkinek, bárhol

– tette hozzá.