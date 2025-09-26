szeptember 26., péntek

Újabb elszólás

1 órája

A nyugdíjkorhatár emelése mellett érvelt a Tisza Párt-közeli szakértő (videó)

Címkék#Ellenpont#nyugdíjpolitikai#nyugdíjkorhatár#Magyar Péter

Simonovics András az ATV-ben úgy fogalmazott: lehet gondolkodni reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

MW
A nyugdíjkorhatár emelése mellett érvelt a Tisza Párt-közeli szakértő (videó)

Simonovics András közgazdász

Forrás: Képernyőfotó

A Tisza Párt újabb tanácsadója leplezte le Magyar Pétert – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikkére hivatkozva. Simonovics András a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvelt.

A közgazdász az ATV stúdiójában a Tisza Párt nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta:

lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Simonovics a beszélgetés elején még megpróbálta tagadni, hogy a Tisza Párt tanácsadója lenne, a végén azonban elszólta magát. Az Ellenpont szerint egyértelmű, hogy kapcsolatban áll Magyar Péter pártjával, különben nem beszélne többes szám első személyben.

A közgazdász egyébként jól illeszkedik a Tisza tanácsadói által képviselt megszorító irányvonalba: egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy

a Nők40 korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni,

a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt.

 

