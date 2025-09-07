Visszatért a nagyhatalmi politika, az Egyesült Államok új stratégiára állt át

Azzal a ténnyel is szembenéztek − mondta − hogy Oroszország a háborút megnyerte, és százezres nagyságrendű szárazföldi csapatok bevetése nélkül az orosz győzelem visszafordíthatatlan. Az amerikai stratégia azt is beismeri, hogy Oroszországgal üzletet kötni lehetséges, de Kínáról a következő évtizedekben az oroszokat nem lehet leválasztani, és azt is tényként kezelik, hogy az Egyesült Államok térvesztésben van a csendes-óceáni térségben, az Európai Unió pedig gyenge és az is marad − hangsúlyozta a miniszterelnök, majd úgy értékelt:

Az európai gazdaság aligha áll talpra, Németországban a jóléti állam végét a napokban deklarálta az új kancellár, Franciaországban pedig folyamatosak a kormányválságok. Eközben Lengyelországban a liberális elnyomás a végéhez közeledik, Csehországban "Babis ante portas", az orosz elnök pedig a helyén marad.

Az ukrajnai háborúról szólva felidézte, Biden elnök alatt az amerikaiak nyíltan meghirdették, hogy Oroszországban egy másik politikai rezsimet akarnak létrehozni. Ebből mára egy finanszírozási verseny lett az EU és Oroszország között, amelyben jelen pillanatban az oroszok nyerésre állnak.

Ez a helyzet őket meggyengíti, mi meg belerokkanunk

− összegzett a kormányfő, hozzátéve azt is, hogy Ukrajnát éppen most osztják fel.

A háború előtt Ukrajna ütközőállamként létezett, amelyben 50-50 százalékos befolyást gyakoroltak az oroszok és a nyugatiak, ez a helyzet azonban a háborúval megbomlott. Az európaiak ma elegánsan biztonsági garanciákról beszélnek, de ez valójában Ukrajna felosztását jelenti

− mondta Orbán Viktor, hozzátéve, egy orosz zóna már létrejött Ukrajna 20 százalékán. A vita pedig most arról folyik, hogy az orosz zóna határától hány kilométerre jöjjön létre egy demilitarizált zóna, amivel Ukrajna egy három zónából álló területté alakul át.