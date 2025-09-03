41 perce
Menczer Tamás: ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján (videó)
Ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján - írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy ez már megtörtént korábban és Brüsszelben azóta is megy „a liberális kussolás".
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
Menczer Tamás a videójában arról beszélt, hogy az ukrán katonák, akik agyonverték Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben, utóbb azt állítják, hogy nem verték agyon. „A kör bezárult. Jó napot kívánok!" „Tehát erre mondtam én (...), erről gondolom azt, hogy nem lehetne egy olyan vizsgálatot lefolytatni, ahol az érintettek nincsenek benne a vizsgálatban?" - tette fel a kérdést.
„A katonák agyonverték, majd a katonák azt mondják, hogy nem mi voltunk, ott sem voltunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy világos, hogy mi történt. Tehát van a történéseknek egy időbeli láncolata. Sebestyén Józsefet kényszersorozás során elrabolták, elvitték. Megverték, kórházba került, meghalt. Világos az események egymásutánisága" - mondta.
„Fölszólítottuk az uniót, hogy van az Európai Uniónak egy szankciós listája, pontosan ilyen eseményekkel kapcsolatban és eseményekre vonatkozóan.
Talán fel kellene venni az érintetteket. Brüsszel a füle botját sem mozgatja. Van ez a liberális csend. Liberális kussolás" - jegyezte meg.
Menczer Tamás szerint Zelenszkij újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen (videó)
Menczer Tamás szerint a szőnyeg alá akarják söpörni, meg se történt; az ukránok ugyanezt csinálják, Brüsszel ugyanezt csinálja, azért, hogy ezen az uniós úton tudjanak továbbmenni.
„Na de hát hogyan lehetne az Európai Uniónak tagja egy olyan ország, ahol egy embert agyonvernek azért, mert nem akar a háborúban meghalni? Egy ilyen ország nyilvánvalóan nem lehet az unió része
- mondta.
Ukrajna olyan messze van az uniótól, hogy azt el se lehet mondani. És még egy ok arra, hogy „mi azt mondjuk, hogy nem akarunk egy ilyen országgal egy integrációban lenni", hiszen Sebestyén József magyar állampolgár volt, és így uniós állampolgár is volt - hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.