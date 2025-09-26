4 órája
Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát már a saját alelnöke is megkérdőjelezi
A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint a felmérések azt mutatják, hogy Magyar Péternek magas az elutasítottsága a szavazók között, így nem lenne meglepő, ha végül lecserélnék valaki másra.
Káosz és bizonytalanság uralkodik a Tisza Pártban, immár Magyar Péter vezető szerepe is megkérdőjeleződött – írja a Magyar Nemzet.
Emlékezetes, hogy az utóbbi hónapokban számtalan botrány övezte a Tiszát, elég csak arra gondolni, hogy napvilágra került az adóemelési tervezetük. Később pedig Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. De Ruszin-Szendi Romulusz is újra borzolta a kedélyeket, amikor kiderült, hogy fegyverrel jár lakossági fórumokra. Aligha meglepő, hogy a folyamatos botrányok hatására egyre inkább földbe állt a Tisza Párt mozgósítása.
Radnai Márk előremenekülne?
A lap cikke szerint érdekes egybeesés, hogy a folyamatos kudarcok után Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a Népszavának adott interjúban azt pedzegette, hogy nem biztos Magyar Péter miniszterelnök-jelöltsége. Radnai szerint amikor Magyar Péter azt mondja, hogy korántsem biztos a jelöltsége, akkor azt nem szerénykedésből és marketingfogásból teszi.
Még érdekesebb Radnainak az a megjegyzése, hogy
ha lesz egy másik, alkalmasabb miniszterelnök-jelölt – aki esetleg még nincs is a térképen –, akkor Magyar Péter őt fogja támogatni.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy Magyar Péter se meri soha kimondani, hogy ő akar lenni a miniszterelnök-jelölt. A szakértő szerint ez vélhetően azzal függ össze, hogy
a Tisza Párt belső felmérései és a nyilvános kutatások is azt mutatják, hogy Magyar Péter népszerűsége meglehetősen alacsony.
