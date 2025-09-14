Macron szerint a NATO felelős az ukrajnai háborúért

Az olasz Il Fatto Quotidiano napilap rendezvényén Jeffrey Sachs, a Columbia Egyetem professzora szenzációs állítást tett: elmondása szerint Emmanuel Macron francia elnök négyszemközt elismerte neki, hogy a NATO felelős az orosz–ukrán háborúért. Sachs hangsúlyozta, hogy Macron szavai teljesen ellentmondanak annak, amit a francia elnök nyilvánosan képvisel – hívta fel a nyilatkozatra a figyelmet a Magyar Nemzet.

Emmanuel Macron francia elnök egy magánbeszélgetésen tőle nem várt véleménynek adott hangot

Fotó: Martin Bertrand / Forrás: Hans Lucas via AFP

– Megkaptam a francia becsületrendet, és a magánbeszélgetésünkben Macron azt mondta: a NATO az oka a háborúnak – fogalmazott a professzor. Szerinte az Egyesült Államok és a szövetség keleti terjeszkedése idézte elő a válságot.

A rendezvényen Sachs kiemelte: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sokat tehetne a béke előmozdításáért, ha nyíltan az Ukrajna semlegességén alapuló béke lehetősége mellett állna ki.

Ha Olaszország változtat, Európa is változni fog. Nem vagyunk messze ettől a ponttól

– mondta.

A beszélgetés további résztvevői egyetértettek abban, hogy a béke elsődleges feltétele Ukrajna semlegességének elfogadása. Sachs úgy fogalmazott: „Van egy egyszerű módja a békének: Ukrajnának semlegesnek kell lennie, a NATO-nak le kell állítania a keleti terjeszkedést, az Egyesült Államoknak pedig fel kell hagynia Oroszország tönkretételének szándékával.”