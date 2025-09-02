3 órája
Ugyanabban a luxusvillaparkban lakik Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron
Az Ellenpont hírportál információi szerint a két tiszás politikus ugyanabban a luxusvillaparkban lakik. Ruszin-Szendi Romulusz szomszédja Dálnoki Áron, aki kidolgozta Magyar Péternek a brutális adóemelési tervet, vagyis Dálnoki nemcsak átvitt értelemben áll közel a Tiszához.
Ruszun-Szendi Romulusz ugyanabban a luxusvillaparkban lakik, mint Dálnoki Áron
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Az Ellenpont birtokába került dokumentum szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron is a Perényi úti zárt villaparkban lakik – írja a portál cikkét szemléző Magyar Nemzet.
Dálnoki Áron, aki kidolgozta a Tisza Párt brutális adóemelési programját, amely szerint évi több tízezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene befizetnie már az átlagos keresetű embereknek is,
a cégjegyzék tanúsága szerint a Perényi út 33. alatt található társasház első emeletének négyes lakásában lakik, de ide van a cége is bejegyezve, míg Ruszin-Szendi a társasház mellett lévő másik épületben, az első emelet hármas szám alatt tulajdonol egy lakást.
Ruszin-Szendi Romulusz még mindig tartozik az adófizetőknek a zsírleszívás árával
A további részletekért kattintson!