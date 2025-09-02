Ugyanabban a luxusvillaparkban lakik Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron

Az Ellenpont birtokába került dokumentum szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron is a Perényi úti zárt villaparkban lakik – írja a portál cikkét szemléző Magyar Nemzet.

Dálnoki Áron, aki kidolgozta a Tisza Párt brutális adóemelési programját, amely szerint évi több tízezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene befizetnie már az átlagos keresetű embereknek is,