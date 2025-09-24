Külügyminiszter: mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében

„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A miniszter posztjához mellékelte az Indexen kedden megjelent cikket, amely szerint Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.

Az amerikai elnök a cikk szerint közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog a barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszkij úgy reagált, szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.