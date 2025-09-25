szeptember 25., csütörtök

Kormányinfó

58 perce

Gulyás Gergely: hatalmas veszélyt jelentene Magyarország számára a leválás az orosz olajról (élő)

Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.

MW
Gulyás Gergely: hatalmas veszélyt jelentene Magyarország számára a leválás az orosz olajról (élő)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 9:30-tól sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

A fix 3 százalékos hitel ügyintézése folyamatos és gördülékeny, naponta átlagosan ezren érdeklődnek a konstrukció iránt – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely – írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: eddig mintegy 15 ezren igényelték a kedvezményes otthonteremtési hitelt. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt az ingatlaneladással kapcsolatban feladott hirdetések száma.

A kormány szerdai ülésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: áttekintették a családtámogatások rendszerét, és azt a megállapítást tették, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt tizenöt évben a családalapítás terén.

A munkát és a családalapítást egyaránt büntető többkulcsos helyett egykulcsos adót vezettünk be, és jövőre már csaknem 5000 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: az elmúlt években összesen 350 ezer család kapott segítséget a saját otthon megteremtéséhez. Hangsúlyozta: minden családtámogatással kapcsolatos döntés fedezete biztosított az idei és a jövő évre is.

A miniszter beszámolt róla, hogy a nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár. Felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben az energiabiztonság nem garantálható.

 

