3 órája
Gulyás Gergely: hatalmas veszélyt jelentene Magyarország számára a leválás az orosz olajról (videó)
Már 15 ezren igényelték a fix 3 százalékos lakásvásárlási hitelt – hangzott el a csütörtöki kormányinfón. A kormány áttekintette a családtámogatásokat, az energiabeszerzést, a fegyverviselési szabályokat és a Szőlő utcai intézet ügyét is.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
A fix 3 százalékos hitel ügyintézése folyamatos és gördülékeny, naponta átlagosan ezren érdeklődnek a konstrukció iránt – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: eddig mintegy 15 ezren igényelték a kedvezményes otthonteremtési hitelt. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt az ingatlaneladással kapcsolatban feladott hirdetések száma.
A kormány szerdai ülésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: áttekintették a családtámogatások rendszerét, és azt a megállapítást tették, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt tizenöt évben a családalapítás terén.
A munkát és a családalapítást egyaránt büntető többkulcsos helyett egykulcsos adót vezettünk be, és jövőre már csaknem 5000 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására
– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: az elmúlt években összesen 350 ezer család kapott segítséget a saját otthon megteremtéséhez. Hangsúlyozta: minden családtámogatással kapcsolatos döntés fedezete biztosított az idei és a jövő évre is.
Orbán Viktor és Donald Trump telefonon egyeztetett
A miniszter beszámolt róla, hogy a nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár. Felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben az energiabiztonság nem garantálható.
A kormány úgy látja, hogy hazánk jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy Oroszország és Magyarország között az energiabeszerzés kapcsán a kapcsolat fennmaradjon. Újságírói kérdésre a tárcavezető beszámolt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetéséről is. Emlékeztetett: a leválást az orosz gázról az EU évek óta próbálja kikényszeríteni. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánk miért ragaszkodik a biztos energiabeszerzési forrásokhoz. A kormányfő elmondta, hogy az ország érdekében a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen döntéseket hozta meg, és Donald Trump megértette ezeket a szempontokat. Magyarország mindenki másnál többet tett az energiabeszerzés diverzifikációja érdekében – emlékeztetett Gulyás Gergely. Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszútávú szerződést kell kötni, a kőolajnál még nehezebb a helyzet, mert az adriai vezeték kapacitásával kapcsolatban vannak problémák. Nem biztos, hogy tudunk vásárolni, de az igen, hogy lényegesen drágább lenne. Hazánknak nincs biztos alternatívája az orosz kőolajra – mutatott rá.
Gulyás Gergely kitért a fegyverpénz kérdésére is. Bejelentette: a kifizetés februárban fog megtörténni, és megkapják majd a határvadászok és a rendőr-, illetve honvédtiszt-jelölt hallgatók is.
Szőlő utcai intézet ügye: példátlan támadás indult a kormány ellen
A kormány csütörtöki ülésén tárgyalt a Szőlő utcai intézet ügyéről is.
– Egy büntetőügyről van szó, amihez példátlan rágalmazás társul, az ügyben kiskorú érintett és gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény nem merült fel. Azonban külföldi titkosszolgálati szál is felismerhető az ügyben – jelentette ki Gulyás Gergely.
Emlékeztetett: a kormány volt az, amely szigorította a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények büntethetőségét, ennek eredményeként indult eljárás az ügyben is. Kiemelte, hogy
büntetőeljárást kell indítani azon személyek ellen, akik alaptalanul rágalmaztak meg közéleti személyiségeket.
A tárcavezető a kormányinfón arról is beszámolt, hogy komoly veszély fenyegeti a hazai szőlészetet, a 22 történelmi borvidékből tizenötnél jelen van az aranyszínű sárgaság nevű betegség. Az ügyben a kormány úgy határozott, hogy több mint kétmilliárd forintot ad a betegség terjedésének megfékezésére.
– A teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van – jelezte a miniszter. Hozzátette: a kormány később fog tárgyalni a borászok kártalanításának ügyéről.
Tilos fegyvert viselni gyűlésen
Az Európai Bizottság Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatos döntését úgy értékelte, hogy a kormány álláspontja szerint
a közvádas bűncselekményekre nem alkalmazható a mentelmi jog.
– Az világosan látszik, hogy a Tisza Párt elnökének Brüsszelnek köszönhetően nem kell felelnie a bíróság előtt. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ügyben a mentelmi jog kiadását nem támogatja bizottság – jelentette ki Gulyás Gergely.
Fegyverviselési ügyekkel is foglalkoztak a kormányülésen. A jogszabályok világosak: gyűlésen, tömegrendezvényen tilos töltött, éles fegyvert viselni – hívta fel a figyelmet a miniszter. Szerinte Ruszin-Szendi Romulusz cselekedete felelőtlenség volt, ráadásul gyülekezési jog hatálya tartozó rendezvényen követett el szabálysértést.
Egy olyan írott szabályt szegett meg a tiszás altábornagy, amire az elmúlt harmincöt évben nem volt példa.
A tárcavezető szerint aki lőfegyverrel vesz részt egy politikai gyűlésen, annak nincs helye a közéletben, a megfelelő szabálysértési eljárásokat pedig le kell folytatni. A fegyverviselési engedélyét vissza kell attól vonni, aki megsérti a szabályokat – tette hozzá újságírói kérdésre.
Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit. Külön kiemelte a tegnap átadott, felújított Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztését, valamint hogy egy ipari beruházás is történt Békéscsaba térségében. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta: egy szingapúri alapanyaggyár fog oda letelepülni 2500 új munkahelyet teremtve, amit az állam 49 milliárd forinttal támogatott.
Tragikus hatása lehet a Tisza-adónak
Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: elfogadhatatlan az Európai Bizottság agrártámogatásokra vonatkozó javaslata, a költségvetést pedig csak egyhangúsággal lehet elfogadtatni. Az agrárterületen kívül is van más problémás terület, remélhetőleg 2026 végére lesz uniós költségvetés, de semmiképpen sem a most beterjesztett formában – jelentette ki.
A Ferenciek terén lévő templom ferences szerzetese elleni Hadházy-tiszás fellépésről azt mondta: elfogadhatatlan, hogy egy horda bemenjen a templomba szentmisét megzavarni, a felbujtó Hadházy Ákos volt, de ezt még ő is sokallta. A DPK-sok ezért több százan vettek rész a pap miséjén.
Arra is kitért, hogy a Tisza-adónak tragikus gazdasági hatása lehet. Akinek a mentelmi jogát azért nem függesztik fel, mert Brüsszel védettséget biztosít neki, nincs olyan helyzetben, hogy ellenálljon nekik. A Tisza Párt világossá tette, hogy a választási kampányban hazudni akar. Ez alapján mindenki megfontolhatja, hogy akar-e több adót fizetni – fogalmazott a tárcavezető.
Egy Charlie Kirk halálának reakciójára vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely azt felelte: normális közösségek kivetik magukból azokat, akik mások halálán viccelődnek, de ezért nem kell senkit sem bíróság elé állítani.
A kormány az alkohollal kapcsolatos zéró toleranciát fenn kívánja tartani, a motoros rollereket pedig szabályozni kell. A Belügyminisztérium szerint a legtöbb baleset oka még mindig a gyorshajtás – hívta fel a figyelmet a miniszter. Vitályos Eszter elmondta: jövő tavasszal lehet jogszabálytervezet az új KRESZ-ből, talán jövő ősszel pedig elfogadott törvény. Arról is beszélt, hogy az aszály miatt jelentős károk keletkeztek a napraforgó- és kukoricatermesztőknél, a kormány az uniós alapokból is remél kártérítést.
Gulyás Gergely a taxistüntetést úgy értékelte: reméli, a fővárosi önkormányzat ezt a saját hatáskörében meg tudja oldani. A kérések egy része egyébként sem anyagi természetű.
A migráció ügyében az EU nem értett meg semmit az elmúlt tíz évből – jelentette ki a tárcavezető. Emlékeztetett: most már a migráció elutasítása többségi álláspont. Az Európai Bizottság le akarja bontatni a határkerítést, a Tisza Párt ebben Brüsszel oldalán áll.
Minden segítséget megadnak a Szicíliában megtámadott magyar lányoknak
A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely felidézte: az állam a BVSC-pályát a zuglói önkormányzat tulajdonába adta több mint egy évtizeddel ezelőtt, ekkor a klub és az önkormányzat között zavartalan volt az együttműködés. A zuglói politikai váltással vélhetően összefüggésben áll, hogy később a kerület elkezdett a bérleti díj követelésével előállni az ingyenesen az államtól megkapott sportpályák miatt a BVSC-vel szemben, ami a klub működését megnehezíti vagy ellehetetleníti. Most már az önkormányzat olyan fejlesztésekhez sem járul hozzá, amelyekhez nincs szükség pénzre, ami érthetetlen, hiszen itt több száz fiatal sportol. A zuglóiak érdeke a sportklub fejlesztése, jó lenne, ha az ingyenesen az államtól kapott ingatlanokért nem kellene bérleti díjat fizetni – mondta a miniszter.
Gulyás Gergely a lap másik kérdésére úgy felelt: ahol a migráció problémája felmerült, a bűnelkövetők jelentős számban a migránsok közül kerültek ki. A Szicíliában megerőszakolt magyar lányok ügyében konzuli segítségnyújtást biztosítottak, a büntetőeljárás folyamatban van, és a kormány azt reméli, hogy az elkövetők hosszú évekig vagy évtizedekig tartó börtönbüntetést fognak kapni. A magyar állam az áldozatsegítés keretében is minden segítséget megad az áldozatoknak – tájékoztatott.
