Kollár Kinga sajnálja, hogy „idő előtt” utalt brüsszeli pénz miatt emelkedhetett a tanárok fizetése

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága még áprilisban 22 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazott egy állásfoglalást a költségvetési bizottság, valamint a gazdasági és monetáris bizottság felé. A 30 oldalas dokumentum alapvetően a szokásos mantrákat tartalmazza, például nagyobb hatalmat remél az Európai Bizottsággal szemben, továbbá több befolyást kér a tagországok önkormányzatainak és civil szervezeteinek – a megválasztott nemzeti kormányokkal szemben – írja a Mandiner.

Kollár Kinga, a Tisza Párt képviselője a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. május 28-án

A 23. pont viszont egy súlyos állítást tartalmaz.

Felvezetésképp kiemeli az uniós szupermérföldkövek szerepét az Európai Unió pénzügyi érdekében a jogállamisági hiányosságokkal szemben, valamint megjegyzi, hogy egy tagállam – itt kétségkívül Magyarországra utal a szövegezés – még nem teljesítette a saját mérföldköveit.

Sőt, a dokumentumra igennel szavazók sajnálattal veszik tudomásul, hogy az Európai Bizottság „idő előtt” oldott fel bizonyos forrásokat a helyreállítási alapból (RRF), még mielőtt a „szükséges reformok” hatályba léptek volna.

Az indítvány figyelmeztet: ez az idő előtti feloldás aláássa a Bizottság hitelét „a Szerződések őrének szerepében”, és veszélyes precedenst teremthet, amelyet a jövőben nem szabad megismételni.

Kollár Kinga következetesen a magyar érdek ellen szavaz

Kollár Kinga következetesen kiáll a magyar érdekek ellen

Az állásfoglalásra igennel voksolt a DK-s Molnár Csaba és a szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund mellett a tiszás Kollár Kinga is, míg a Patrióták három tagja, így a Fidesz EP-képviselője, Vicsek Annamária nemmel szavazott.

Kollár Kingáról tehát kijelenthető, hogy következetes politikus, hiszen a költségvetési ellenőrző bizottságban beszélt arról is, hogy a jogállamisági eljárás nagyon hatékony, mert súlyos hatással van a magyar államra, és ez negatívan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.

Csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. (…) Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– idézte fel a tiszás felbukkanásáig Luxemburgban élő, madeirai ingatlannal is rendelkező Kollár Kinga felszólalását a portál.

A fenti dokumentum „igen" szavazata pedig azt bizonyítja, hogy Magyar Péter EP-képviselője nemcsak, hogy örül annak, ha Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, hanem a már elutalt pénzek miatt is bánkódik.

Magyar Péteréknek létkérdés, hogy Brüsszel minél tovább blokkolja az egészségügyre és az oktatásra elkülönített uniós pénzeket

Kollár Kinga szerint „ingyenpénzről” van szó, ami nem is lehetne távolabb a valóságtól.