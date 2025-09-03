Kocsis Máté szerint Magyar Péter most fél (videó)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője követte Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont vezetőjét Harcosok órája mai adásában. A blokk központi témája a Tisza Párt adóemelési terve (többkulcsos szja) és a körülötte zajló kommunikáció. Az Index által „egy hete és egy napja” megírt ügy óta a Tisza és baloldali portálok (Telex, 444, HVG, RTL, 24.hu) tagadnak és terelnek. A vita kulcsszereplője Tarr Zoltán, tiszás alelnök, kiszivárgott beismerése mellett a párt több lényeges ügyet (pl. Ukrajna, LMBTQ, EU-viszony, migráció, rezsi) tudatosan titkol a voksolásig; ezt erősíti, hogy egy másik tiszás Etyeken konkrétan az Ukrajna- és LMBTQ-témák kerüléséről beszélt.

Kocsis Mété és Németh Balázs a Harcosok órájában 2025. szeptember 3-án

Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

Magyar Péter következetesen hárít (AI, hamisítás, „összevágott” felvétel), miközben a Tarr-videó kapcsán is ellentmondásosan nyilatkozott.

A „tagadd a nyilvánvalót” panel a Tisza belső, leglojálisabb magjánál működik, akik hosszú hónapokig ugyanazt a narratívát ismétlik.

A liberális sajtó „kidumálja” Tarr mondatait, relativizálják a „választás után bármit lehet” értelmezést, ahelyett, hogy rákérdeznének: mi az a „számtalan dolog”, amiről nem beszélnek a választásokig – hangzott el az adásban, amit a Magyar Nemzet szemlézett.