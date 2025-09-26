szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőszak

11 perce

Kényszersorozás Ukrajnában: ismét egy idős férfit raboltak el (videó)

Címkék#kamera#erőszak#felvétel

Egy friss felvételen a kényszersorozás során egy zaklatott nő mellől ragadtak el egy idősebb férfit, akit ezúttal egy rendőrkocsiba tuszkoltak be.

MW
Kényszersorozás Ukrajnában: ismét egy idős férfit raboltak el (videó)

A kényszersorozók továbbra is folyamatosan gyűjtik az embereket

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Ukrajnában továbbra sincs elég ember a fronton, a toborzás azonban még mindig erőszakkal zajlik - írta a Magyar Nemzet. 

A kényszersorozók ezúttal egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.

A leírás szerint a férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek. 

A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a kényszersorozók egy rendőrautóba tuszkolják. 

A rendőr egyébként láthatóan kellemetlenül érzi magát és több alkalommal is megpróbálja kiverni a nő kezéből a kamerát. 

A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállítják.

A teljes cikkért kattintson. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu