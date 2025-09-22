1 órája
Hivatalában fogadta Orbán Viktor Milorad Dodikot hétfőn
A miniszterelnök már többször hangsúlyozta, hogy hazánk ellenez minden olyan lépést, amely a balkáni régió stabilitását veszélyezteti.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint nemrég Milorad Dodik hivatalosan is lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről, miután a boszniai választási bizottság megfosztotta hivatalától augusztusban. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta.
Dodik elnököt azért ítélték el, mert nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek. Magyarország ezt a döntést nem fogadja el
– írta akkor a döntés kapcsán Orbán Viktor közösségi oldalán.
Dodik a találkozó után az X közösségi oldalon kijelentette, hogy Budapesten folytatódtak a tárgyalások az együttműködésről minden területen – a mezőgazdaságtól és a gazdaságtól kezdve egészen a politikai témákig.
Hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal és Orbán Viktorral való barátság azt mutatja, hogy létezik egy józan észen alapuló Európa, és hogy a Boszniai Szerb Köztársaságnak vannak szövetségesei benne.