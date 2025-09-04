Több tízezer új lakás építésére irányuló terv érkezett be az Otthon start programirodába (videó)

Megjegyezte: ez nemcsak abban fog megnyilvánulni, hogy épül az ország, és több tízezer új munkahely létrejön, hanem nagyon komoly – plusz többszáz milliárd forint – költségvetési bevétele is lesz az országnak, ami teljesen fedezni fogja a program kiadásait.

Panyi Miklós kiemelte,

nagyon gördülékenyen el tudott indulni a program, a bankok felkészültek, meghosszabbították a nyitvatartást, felkészítették az ügyintézőket, és annak ellenére, hogy volt egy nagy roham, sehol nem számoltak be fennakadásról.

Jelezte, számoltak azzal is, hogy több bank „be fog menni” a 3 százalékos hitelkamat alá, ami meg is történt, illetve több pénzintézet rendkívüli kedvezményeket jelentett be, vagyis az első lakást vásárlók még jobb helyzetbe kerültek, mint a program indulását megelőző néhány napban tűnt.

Az államtitkár bejelentette, hogy elindult az Otthon Start mobilalkalmazás, amelyen fent van minden információ, tanácsokat ad a hitelintézéshez, van rajta hitelkalkulátor, személyre szabott navigátor a különböző élethelyzetekre, és chatbot révén kérdéseket is lehet feltenni.