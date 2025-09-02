Fleck Zoltán fenyegetőzésének nincs következménye

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy Fleck Zoltán, az ELTE jogi karának oktatója arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén, hogy meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt.

A kijelentések kapcsán a lap korábban kérdésekkel fordult az oktatási intézményhez, amely szűkszavúan annyit közölt, hogy „az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét”. A lap arra is kíváncsi volt, hogy az ELTE oktatóinak és hallgatóinak magánvéleményét akkor is megengedhetőnek tartják-e, hogyha azokban szélsőséges nézeteket fogalmaznak meg, valamint hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy oktató vagy hallgató ellen vizsgálatot kezdeményezzenek a kijelentései folyományaként – a kérdésekre az ELTE nem válaszolt.