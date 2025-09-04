szeptember 4., csütörtök

2 órája

Északi Áramlat: további vizsgálatokat rendeltek el a robbantással vádolt férfi kiadásáról

Címkék#Szerhij Kuznyecov#gázvezeték#Északi Áramlat

A Bolognai Fellebbviteli Bíróság jövő kedden dönt Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgár átadásáról a német hatóságoknak. Az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfit az olasz rendőrség Riminiben tartóztatta le augusztus közepén.

MW
Északi Áramlat: további vizsgálatokat rendeltek el a robbantással vádolt férfi kiadásáról

Csőrendszerek és elzáróberendezések az Északi Áramlat 2 balti-tengeri gázvezeték gázfogadó állomásán

Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Fotó: Stefan Sauer

Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgárt azzal vádolják, hogy 2022-ben részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában. A bíróság kora délután kezdte meg az ülését, és végül úgy döntött, hogy megvizsgálja a Nicola Canestrini ügyvéd által képviselt Kuznyecov védelmének kérelmét – idézte fel a Magyar Nemzet.

A Bolognai Legfőbb Ügyészség kezdetben az egykori ukrán hadseregkapitány átadását kérte, a tegnapi kihallgatás során azonban úgy döntött, több időre van szükség a védelem aggályainak kivizsgálására.

A Bolognai Fellebbviteli Bíróság végül úgy határozott, hogy a döntését szeptember 9-ig elhalasztják, az olasz hatóságoknak alaposabb kivizsgálást kell végezniük

 – írja a lap. 

A cikket ide kattintva tudja elolvasni. 

 

