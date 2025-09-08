Elemző: akasztásról beszélni akármelyik embertársunkkal kapcsolatban teljes mértékben elfogadhatatlan

Szűcs Gábor hozzátette: szintén Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt vezető politikusa többször arrébb lökte a Mandiner újságíróját. Ha Ruszin-Szendi Romulusz ilyen példát mutat, ha Magyar Péter arról beszél, hogy a Hír TV munkatársait a Dunába lökné, mit várunk a követőiktől? − tette fel a kérdést.

Kijelentette:

komoly felelőssége van a politikusoknak abban, hogy mit mutatnak követőiknek.

Az Orbán Viktor által bejelentett, a Tisza Párt adóterveiről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatban elmondta: a sajtóhoz eljutott Tisza-adóterv szerint már bruttó 416 ezer forintos havi jövedelemtől 22 százalékos szja-t kellene fizetni, a változás minden magyar családot érinthet. Amikor a teljes magyarságot érintő kérdésről van szó, a kormány demokratikus módon megkérdezi az embereket róla. Három hónappal ezelőtt az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló konzultáció után a kormányfő azt képviselte Európai Tanács ülésén, amit a véleménynyilvánító szavazáson az emberek adtak neki.