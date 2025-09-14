szeptember 14., vasárnap

Orosz–ukrán háború

1 órája

Donald Trump üzent a NATO-nak

Címkék#Zelenszkij#háború#Donald Trump

Az amerikai elnök a közösségi oldalán üzent a NATO-tagállamoknak és „a világnak” az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. „Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja” – írta.

MW
Donald Trump üzent a NATO-nak

Donald Trump a sajtónak nyilatkozik

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Andrew Leyden

„Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és több ezer orosz és ukrán életet megmenteni (csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!)” – idézte Donald Trump bejegyzését a Magyar Nemzet. 

Donald Trump szerint a konfliktus Joe Biden, olt amerkai elnök és az ukrán elnök, Zelenszkij háborúja
Fotó: AFP / Forrás:  AFP

Trump kijelentette, hogy hajlandó lépéseket tenni Oroszországgal szemben, és szankciókat kivetni Moszkvára, amennyiben a NATO-tagállamok is tesznek lépéseket, valamint Kínára is kitért – a részletekért kattintson a cikkre

 

 

