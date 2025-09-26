Cégvezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor Debrecenben

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására a legnagyobb magyar tulajdonú Hajdú-Bihar vármegyei vállalkozások vezetőivel egyeztetett Debrecenben – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Mint arról beszámoltunk, a kormányfő a debreceni BMW-gyár átadásán vett részt a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A gyárátadón a kormányfő beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban legalább ezermilliárd forintnyi fejlesztés érkezett a térségbe. Azt is hangoztatta a miniszterelnök, hogy

a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni.

Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német és a kínai mérnökök.