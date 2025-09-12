szeptember 12., péntek

Képességek

3 órája

Biztonságpolitikai szakértő: Ruszin-Szendi nem az az ember, akire hallgatni kell

Címkék#Tisza Párt#Pintér Ferenc#Ruszin-Szendi Romulusz

Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő több súlyos állítást is megfogalmazott a Tisza Pártban feltűnt egykori katonával és tevékenységével kapcsolatban.

MW
Biztonságpolitikai szakértő: Ruszin-Szendi nem az az ember, akire hallgatni kell

Ruszin-Szendi Romulusz

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Eredetileg a kecskeméti repülőbázisra való betörés volt a témája a Klikk TV egyik csütörtöki műsorának, ám a vendég, Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő az adás legnagyobb részében Ruszin-Szendi Romuluszról beszélt – már csak azért is, mert jól ismeri a Tisza Párt szakértőjévé vált volt vezérkari főnököt, akinek a katonatársa volt. 

A Mandiner szerint Pintér mulatságosnak nevezte a kecskeméti ügyben Ruszin-Szendi kritikáját, miután a volt vezérkari főnöknek is köze lehetett az ügyhöz, amely szerinte nem is most történt, hanem korábban. 

A szakértő Ruszin-Szendi Romulusz azon bejegyzésére, hogy államtitkokat érintő katonai katasztrófa történt, úgy reagált: 

Maga a volt vezérkari főnök egy államtitkokat érintő katonai katasztrófa.

„Én nem hallgatok rá, mert tudom, hogy milyen katonai tapasztalatai, képességei vannak. Ő nem az az ember, akire hallgatni kell ebben a témában, inkább alájátszik ennek a történetnek” – mondta Pintér, aki úgy látja, Ruszin-Szendi személyes bosszúból minden ügyet megragad, hogy a honvédelmi miniszternek ellentmondjon, pedig egy vezérkari főnöknek akkor sem szabad kritizálnia a volt főnökét, miután leszerelt.

Játssza most a morálbajnokot az ország előtt, amire semmi oka nincs. Neki szemlesütve kellene elmennie horgászni 

– mutatott rá. 

Pintér hangsúlyozta: jól ismeri Ruszin-Szendit, középiskolában évfolyamtársa, a katonai főiskolán pedig szobatársa volt. Később viszont éppen miatta szerelt le, mert ezredesként sem azt az értékrendet képviselte, mint ő. 

Elkeserítőnek nevezte, hogy vezérkari főnök lehetett Ruszin-Szendi Romuluszból.

A szakértő egyenesen arcpirítónak tartja azt a luxust, ami Ruszin-Szendi villáját jellemezte, de nem lepődött meg ezen sem, mert már ezredes korában is ilyen volt. Ő az első számú felelőse a nemrég kipattant villabotránynak. Pintér Ferenc biztos benne, hogy ő találta ki, milyen legyen az a villa. 

„Soha nem áll bele olyan konfliktusba, amit ő okozott, mindig valaki szoknyája mögé bújik” – jellemezte egykori elöljáróját

Pintér Ferenc további állításairól itt olvashat bővebben.

