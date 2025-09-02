Baloldali propagandalappal együtt terjesztik a Tisza helyi kiadványát

A lap cikke szerint

a Nyomtass Te is, illetve Magyar Péterék Sziget Hang című újságja egyszerre kerül a postaládákba, méghozzá vélhetően ugyanannak az aktivistacsoportnak a közreműködésével, amely már tavaly is segítette a Tisza kampányát.

A Nyomtass Te is című kiadvány 2017-ben jött létre, jellemzően baloldali aktivisták osztogatják, dobálják be a postaládákba országszerte.

A cikkekben és a témaválasztásban egyértelműen tetten érhető a készítők elfogultsága, a kormány és a jobboldal kapcsán pozitív hírek sosem kerülnek be a lapba, hazugság viszont annál több.

A lap 2022-ben felkeltette a hazai baloldal kampányát dollármilliókkal támogató, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) figyelmét is. Korányi Dávid szervezete ekkor 55 ezer dollárral, a Nemzeti Információs Központ (NIK) nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18,09 millió forinttal segítette a nyomtatványt kiadó eDemokrácia Műhely Egyesületet.

További részletekért kattintson.