szeptember 22., hétfő

Móric névnap

17°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Számok

3 órája

Baloldali politológus a helyszínről cáfolta a Telexet: nem volt annyi tüntető a Hősök terén, mint írták

Címkék#NoÁr#Molnár Áron#Lovas Rozi

A közbeszéd megtisztításáért tartottak tüntetést baloldali megmondóemberek, akik korábban nem éppen arról híresültek el, hogy kesztyűs kézzel bánnának az eltérő véleményt vallókkal.

MW
Baloldali politológus a helyszínről cáfolta a Telexet: nem volt annyi tüntető a Hősök terén, mint írták

Forrás: Magyar Nemzet

Nem pontos a Telex azon híre, hogy megtelt a Hősök tere. A tér nagy része megtelt emberekkel, de bizonyos részeken alig vannak. Az Andrássy úton pedig alig vannak tüntetők – számolt be a vasárnap esti tüntetésről Nagy Attila Tibor politikai elemző - vette észre a Magyar Nemzet.

Balliberális megmondóemberek, színészek és influenszerek Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért címmel hirdettek tüntetést vasárnap estére a Loupe színházi társulás szervezésében. A csoportot olyan színészek és művészek alkotják, mint Molnár Áron noÁr, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Rainer-Micsinyei Nóra és Horváth János Antal, de a szervezők között található a mérsékelt sikernek örvendő alternatív zenekar, az Esti Kornél is.

A megmozduláson a szervezők mellett felszólalt Pottyondy Edina influenszer, és szerepet vállalt mások mellett Bródy János énekes is. Mint várható volt, a szónokok élesen bírálták a kormányt, és a Fidesz leváltását sürgették.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szellősen, nagyjából félig telt meg a tér, és azóta is rengetegen hagyták el a helyszínt a Loupe színpadra lépése után.

A közönségben szivárványos és ukrán zászlót is lehetett látni. 

A szervezők aktivistái adományokat gyűjtöttek a téren, ládikát és kártyaleolvasó terminált egyaránt vittek magukkal.

A teljes cikkért kattintson. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu