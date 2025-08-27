Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, jelentős előnyre tett szert a Tiszával szemben

Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon start program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte – állapította meg a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása. Mint jelezték, a

kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg, ha vasárnap tartanák a választásokat.

A Nézőpont felmérése szerint a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. A pártelnök sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes.

Egy-egy tiszavirág-életű ígérete a szakértőket ijesztette meg, mások a demokratikus és szuverén állam híveit bizonytalanították el, az adóemelésről szóló tervek pedig további kockázatokat rejtenek magukban

– vélekedett a Nézőpont.

Magabiztos győzelmet aratnának a kormánypártok, ha most kennének a választások (Grafika: Nézőpot Intézet)

Ígéretes hónapok a Fidesz, kudarcosak a Tisza számára

A tavaszi aláírásgyűjtése óta ráadásul Magyar Péter az ukrán érdekek támogatójának tűnik sokak szemében, amely a magyar társadalomban tartósan kisebbségi álláspont. Ezek után nem meglepő, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát. Ha most vasárnap lennének a választások, a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazna a kormányellenes pártra.

A Nézőpont szerint ezzel szemben a Fidesz számára kedvezően alakult az idei vakáció időszaka. A miniszterelnök podcastkörútja, a „digitális honfoglalás” erődemonstrációja és az első lakás vásárlását segítő intézkedéscsomag előzetes sikere mind-mind a kormánypártnak kedvezett.

A 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között

– állapította meg a felmérés.

A kormánypárt és legfőbb kihívója közötti verseny jelenlegi állása a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán (46:38) hasonlít a tavaly decemberi állapothoz (47:37), amely erősíti azt a véleményt, hogy nemcsak a 2025-ös nyár, de a 2025-ös esztendő sem alakult a Tisza Párt reményei szerint.