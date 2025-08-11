Vízvezeték-szerelők vezetnek le szüléseket? – újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs (videó)

Cikkünk frissül.

Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebook-ra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs. Több felület van. Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell – mondta Orbán Balázs a Harcosok órája élő adásában a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

A beszélgetés videóját itt tudja megtekinteni: