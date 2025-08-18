43 perce
A tehetetlen brüsszeliták aggódva figyelik a Trump–Zelenszkij-tárgyalást
Miközben az amerikai elnök készséget mutat a Putyinnal való megállapodásra, és Zelenszkijt is erre ösztönzi, az európai vezetők nyíltan vállalják félelmeiket. A háttérben katonai tervek, új szankciók és az ukrán belpolitikai feszültségek húzódnak. Trump, aki néhány nappal korábban Alaszkában Putyinnal tárgyalt, inkább egy átfogó békemegállapodás mellett áll ki, nem csupán egy egyszerű tűzszünet mellett. Brüsszelben attól tartanak, hogy az ukrán elnök elfogadja az ajánlatot, ezért kísérték el őt az Egyesült Államokba.
Pánikban a brüsszeliták, tehetetlenül várják a sorsdöntő Trump-Zelenszkij tárgyalást
Forrás: AFP
Zelenszkij megérkezett Washingtonba, ahol az Ovális Irodában tárgyal majd Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán békéről. Ukrán hírcsatornák közölték a találkozók részletes menetrendjét. Eszerint Trump és Zelenszkij találkozója magyar idő szerint este hét órakor kezdődik, majd 15 perccel később, 19.15-kor kétoldalú megbeszélésre kerül sor a két elnök között – írja a Magyar Nemzet.
Pánikban a brüsszeliták
Az alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin felajánlotta, hogy befagyasztja a harcokat a fronton, amennyiben Ukrajna kivonul Donyeckből. Az orosz elnök üzenetét Donald Trump közvetítette Zelenszkijnek és az európai vezetőknek. A javaslat vegyes fogadtatásra talált Európában, ahol sokan úgy vélik, az ukrán államfő nem engedné át Donyecket.
A washingtoni találkozó előtt Trump saját platformján figyelmeztette Zelenszkijt: a Krím ügyében nincs visszaút. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna gyorsan köthetne békét, de egy esetleges megállapodás részeként nem csatlakozhatna a NATO-hoz.
Trump kijelentette: Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz
Trump béketerveken dolgozik, a hétvégén a „kihagyottak koalíciója” is összeült online, egy nappal az alaszkai találkozó után. A washingtoni tárgyalásokhoz csatlakozik Zelenszkij mellett Meloni, Merz, Macron, Stubb, Von der Leyen és Rutte is. Gitanas Nausėda litván elnök úgy véli, hogy azoknak az országoknak, amelyek csatlakoztak az „kihagyottak koalíciójához”, készen kell állniuk fegyveres erőik bevetésére Ukrajna biztonságának biztosítása érdekében.
Mindig Ukrajna mellett állunk – ameddig csak szükséges
– hangzott el Von der Leyen szájából. Az Európai Biztosság elnöke korábban ukrán védelmi termékek vásárlására szólította fel az Európai Unió tagállamait.
Újabb szankciók várhatók Oroszország ellen, de Zelenszkij még szigorúbb lépéseket követel – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből, amelyet ITT olvashat el.