Washington

40 perce

Trump–Zelenszkij-találkozó: tárgyalóasztalhoz ül a két elnök – frissül

Augusztus 18-án este az ukrán elnök Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz az amerikai elnökkel, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről tárgyaljanak. Volodimir Zelenszkij elnökön kívül európai vezetők is részt vesznek az egyeztetésen. Washingtonban dőlhet el Európa sorsa – írja a Magyar Nemzet, amely élőben követi a történelmi találkozót.

MW
Trump–Zelenszkij-találkozó: tárgyalóasztalhoz ül a két elnök – frissül

Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án

Forrás: MTI/EPA pool

Fotó: Jim Lo Scalzo

Megérkeztek az európai vezetők 

Az európai küldöttségből Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb a finn elnök, a német kancellár Friedrich Merz, valamint Emmanuel Macron francia elnök is megérkezett a Fehér Házba

European Leaders Join Ukrainian President Zelensky For White House Meeting With Trump
Trump–Zelenszkij-találkozó: Ursula von der Leyen megérkezik a Fehér Házba
Fotó: Win McNamee / Forrás: Getty Images via AFP

Trump–Zelenszkij-találkozó: ekkor ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők

A washingtoni találkozó menetrendje szerint Donald Trump magyar idő szerint 19 órakor üdvözli Volodimir Zelenszkijt, a két elnök találkozója pedig 19:15 -kor kezdődik – írja a Telegraphra hivatkozva  élő tudósításában Magyar Nemzet. 

Washingtonon a világ szeme

Az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. 

Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkíséri az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre.

 A világ figyelme most Amerikára irányul 

– írja a Magyar Nemzet, amely élőben közveti az eseményeket

Az eseményt itt követheti :

 

