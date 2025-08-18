Trump–Zelenszkij-találkozó: tárgyalóasztalhoz ül a két elnök – frissül

Megérkeztek az európai vezetők

Az európai küldöttségből Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb a finn elnök, a német kancellár Friedrich Merz, valamint Emmanuel Macron francia elnök is megérkezett a Fehér Házba.

Trump–Zelenszkij-találkozó: Ursula von der Leyen megérkezik a Fehér Házba

Fotó: Win McNamee / Forrás: Getty Images via AFP

Trump–Zelenszkij-találkozó: ekkor ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők

A washingtoni találkozó menetrendje szerint Donald Trump magyar idő szerint 19 órakor üdvözli Volodimir Zelenszkijt, a két elnök találkozója pedig 19:15 -kor kezdődik – írja a Telegraphra hivatkozva élő tudósításában Magyar Nemzet.

Washingtonon a világ szeme

Az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek.