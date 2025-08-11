1 órája
Trump és Putyin tárgyalása: Zelenszkij hatalma veszélyben a megegyezéssel?
Trump és Putyin közelgő egyeztetése akár jelentős ukrán területek orosz megszerzéséhez vezethet, ami súlyos politikai csapás lenne Volodimir Zelenszkij számára. Nyugati elemzők szerint egy ilyen megállapodás gyengítené az ukrán elnök pozícióját, miközben Kijev továbbra is elutasítja a területfeladásokat, és fenntartaná a fegyveres konfliktust. Zelenszkij mandátuma lejárta után is hivatalban maradt a háborús helyzetre hivatkozva, amit politikai előnyként használ ki.
Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán
Mint ismert, Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Washington és Moszkva a háború lezárását célzó egyezségen dolgozik, ami magában foglalná az orosz kézen lévő ukrán területek esetleges elismerését is, ez azonban Zelenszkij hatalmát jelentősen aláásná – írja a Magyar Nemzet.
Az ukránok és háborúpárti európai szövetségeseik legrosszabb forgatókönyve az lenne, ha Trump és Putyin egy területcseréről szóló megállapodással távozna a tárgyalásról – ez Ukrajna jelentős területeinek átadását jelentené Oroszországnak.
Putyin célja feltehetően az, hogy Trumppal olyan egyezséget kössön, amelyet Ukrajnának kész tényként kell elfogadnia.
Alexander Gabuev, a Carnegie Russia Eurasia Center szakértője szerint ez Ukrajnát „védhetetlen, befektetésre alkalmatlan és az összeomlás felé vezető útra” kényszerítené. Ha Kijev nemet mond, Moszkva abban bízik, hogy Washington megvonja a támogatást.
A Financial Times szerint Ukrajnának sem kell minden célját maradéktalanul elérnie: ha megőrzi függetlenségét és demokratikus berendezkedését, néhány fájdalmas, de facto területi engedmény elfogadható lehet.
A szuverenitás azonban kulcskérdés: Oroszország jelentős katonai és külpolitikai korlátozásokat akar, beleértve a NATO- és esetleg EU-tagság tilalmát is.
Bár az önvédelem korlátozása elfogadhatatlan, a NATO-tagság lekerülhet a napirendről, hiszen jelenleg úgysem reális opció – számolt be a Financial Times.
A Magyar Nemzet arra is választ ad cikkében, hogy miért ragaszkodhat Zelenszkij a háborúhoz.