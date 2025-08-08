Trump és Putyin Magyarországon találkozhat?

A Fehér Ház szerdán megerősítette, hogy Donald Trump akár már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, hogy megpróbáljon közvetíteni az ukrajnai orosz háború befejezése érdekében, de semleges helyszínt találni a csúcstalálkozónak nem biztos, hogy könnyű lesz, tekintve, hogy az orosz elnök ellen 2023-ban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, így 125 országban letartóztatás fenyegeti – írja a The Guardian, számolt be róla a Magyar Nemzet.