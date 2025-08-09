Trump bejelentette, mikor és hol találkozik Putyinnal

Az Egyesült Államok elnöke bejegyzésében utalt arra is, hogy a találkozó további részleteiről hamarosan több információt is közölnek.

A Fehér Ház közlése szerint még folyamatban vannak az egyeztetések, és nem kizárt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is valamilyen formában bevonásra kerül a tárgyalásokba. Trump egyelőre azt mondta, hogy Oroszországgal kezdi meg a tárgyalásokat.

Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a találkozót, hogy az ukrajnai háború „nagyon hamar” véget érhet, mert szerinte a felek közel állnak egy megállapodáshoz, amelynek része lehet bizonyos területek cseréje Ukrajna és Oroszország között.

Kemény csata lesz

Egy személyes találkozás még azok között is komoly jelentőséggel bírhat, akik korábban már tárgyaltak egymással – hívta fel a figyelmet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozójával kapcsolatban Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője, írja a Magyar Nemzet.

A szakértő kifejtette: két óriási ambícióval és tapasztalattal rendelkező politikus ül le egymással tárgyalni.

Putyin és Trump tárgyalása biztos, hogy kemény csata lesz, de ismerik egymást, többször találkoztak személyesen, és az is valószínű, hogy többször beszéltek telefonon, mint ahány esetről tudunk

– mutatott rá Kiss Rajmund, aki szerint valószínűleg már a választás és a beiktatás között is folyt egyeztetés a két politikus között.