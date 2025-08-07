Trump szerint jók a kilátások egy orosz–ukrán csúcstalálkozóra

Donald Trump szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott.

Hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek.

Az ukrajnai háborúról az amerikai elnök azt mondta,

kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje, Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.

Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben − jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában újságíróknak.

Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog

− mondta a tisztségviselő.

Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés. A két ország hatóságai megkezdték a találkozó előkészítését.

A következő hetet jelöltük meg irányadóként, de a felek közvetlenül megkezdik ennek a fontos találkozónak az előkészítését, és még nehéz megmondani, hogy mennyi időt vesz igénybe a felkészülés. De a találkozó a következő héten történő megtartásának lehetősége került szóba, és mi teljesen pozitívan állunk ehhez a lehetőséghez

− mondta a tanácsadó.

Usakov szerint Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja szerdán Moszkvában felvetette a háromoldalú találkozó gondolatát is Putyin, Trump, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de ezt az orosz fél kommentár nélkül hagyta.

