1 órája
Putyin előtt Zelenszkijjel tárgyal Trump
A Fehér Ház megerősítette: Trump tárgyal Zelenszkijjel is, ráadásul Putyin előtt. Szerda este kerülhet sor a két elnök megbeszélésére.
Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt
Forrás: AFP
Két nappal a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai találkozója előtt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel is megbeszélést folytat Donald Trump amerikai elnök – adta hírül a BBC.
Az online megbeszélés tényét mind a Fehér Ház, mind az ukrán elnöki hivatal megerősítette. A CBS amerikai hírtelevízió szerint Trump Zelenszkijjel és az európai szövetségesekkel beszél majd.
A Fehér Ház arról is beszámolt, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval egyeztetett a pénteki találkozó előkészítésére – tudta meg a Magyar Nemzet.
