augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

17°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hidegzuhany Zelenszkijnek

34 perce

Trump kijelentette: Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz

Címkék#Krím#NATO#Volodimir Zelenszkij#Ukrajna#Donald Trump

És a Krímet sem kaphatja vissza.

MW
Trump kijelentette: Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök

Forrás: Ukrainian Presidential Press Service/AFP

Donald Trump amerikai elnök ma a washingtoni  Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az őt féltő háborúpárti európai politikusokkal. Az amerikai elnök a találkozó előtt közölte, hogy az ukrán vezető, „ha akarja, szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak”, de egy esetleges békemegállapodás részeként

„Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz”. 

 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök
Forrás: Ukrainian Presidential Press Service/AFP

Trump azt is hozzátette, hogy

„nincs visszaút” a Krím-félsziget ügyében,

amelyet Moszkva 2014-ben jogellenesen annektált, nyolc évvel a teljes körű invázió megindítása előtt. Trump megjegyzései az orosz vezetővel, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában tartott csúcstalálkozóját követik, amelynek eredményeként az amerikai elnök tartós békemegállapodást sürgetett – írja a Magyar Nemzet, amelynek cikkében bővebben is olvashat a mai találkozó előzményeiről és hátteréről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu