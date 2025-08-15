3 órája
Trump és Putyin megérkezett Alaszkába, megtörtént az első kézfogás is (videó)
Megérkezett a tárgyalás helyszínére Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az Air Force One és az orosz elnök gépe is landolt a Anchorage-be. Az amerikai elnök az Alaszkába tartó útja során hangsúlyozta, hogy nem lép üzleti kapcsolatba Oroszországgal, amíg az ukrajnai háború és a vérontás nem ér véget.
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én
Forrás: AFP
Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére Donald Trump amerikai elnök. Az Air Force One fedélzetén az elnök mellett érkezik az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter − adta hírül a Magyar Nemzet.
Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője − tudta meg az Origo.
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség az orosz elnöki delegáció gépéről osztott meg egy videót.
Az eredeti tervek szerint Trump és Putyin négyszemközt találkozott volna, azonban a Fehér Ház egyik tisztviselője az NBC-nek nyilatkozva elárulta: Rubio és Witkoff is ott lesz az amerikai elnök mellett a szobában.
Vlagyimir Putyin gépe nem sokkal később landolt. A két elnök a kifutópályán találkozott.
Trump és Putyin a kézfogás után nem sokkal már be is szálltak közösen egy limuzinba és elhagyták a területet. Az újságírók kérdésére egyelőre nem válaszoltak.
A hírek szerint Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Ushakov csatlakozik majd Putyinhoz a megbeszélésre.
Trump kemény üzenetet küldött Putyinnak
Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút − adta hírül a Magyar Nemzet.
Trump az újságíróknak megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette:
Ez tetszik nekem, mert üzletet akarnak kötni.
Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról
Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy
De nem kötünk üzletet, amíg a háborút nem rendezzük (…) A háborúnak véget kell érnie, és a gyilkolásnak is be kell fejeződnie.
Trump szerint az Egyesült Államok a „világ legvonzóbb országa”, és Putyin „szeretne egy darabot ebből”, mert Oroszország „gazdaságilag nincs rendben”. Trump az alaszkai találkozó előtt Putyint okos fickónak nevezte, és hozzátette, hogy mindkét oldalról megfelelő szintű tisztelet van. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Oroszország ukrajnai háborújáról, Trump azt felelte:
Putyin úgy véli, ez segít neki jobb megállapodást kötni, de valójában ez inkább árt neki.
Miként érinti a világot az alaszkai amerikai–orosz találkozó?
A Putyin–Trump-találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából. Az alaszkai megbeszélésekkel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott az Origónak.
Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott megA Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.
A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat. Az egyik, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár, és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző pontjain helyezkednek el, eltérő valószínűséggel.
Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak.
– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő.
