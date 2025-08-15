Trump és Putyin megérkezett Alaszkába, megtörtént az első kézfogás is (videó)

Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére Donald Trump amerikai elnök. Az Air Force One fedélzetén az elnök mellett érkezik az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter − adta hírül a Magyar Nemzet.

Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán

Forrás: AFP

Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője − tudta meg az Origo.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség az orosz elnöki delegáció gépéről osztott meg egy videót.

Az eredeti tervek szerint Trump és Putyin négyszemközt találkozott volna, azonban a Fehér Ház egyik tisztviselője az NBC-nek nyilatkozva elárulta: Rubio és Witkoff is ott lesz az amerikai elnök mellett a szobában.

Vlagyimir Putyin gépe nem sokkal később landolt. A két elnök a kifutópályán találkozott.

Trump and Putin met and shook hands



🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/O3CwYBO3fN — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2025

Trump és Putyin a kézfogás után nem sokkal már be is szálltak közösen egy limuzinba és elhagyták a területet. Az újságírók kérdésére egyelőre nem válaszoltak.

A hírek szerint Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Ushakov csatlakozik majd Putyinhoz a megbeszélésre.

Trump kemény üzenetet küldött Putyinnak

Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút − adta hírül a Magyar Nemzet.

Donald Trmp amerikai elnök integet, miközben felszáll az Air Force One repülőgépére, amint elhagyja a marylandi Andrews közös bázist, 2025. augusztus 15-én, úton Anchorage felé

Forrás: AFP

Trump az újságíróknak megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette: